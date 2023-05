ANCONA Sono 32 gli scranni in consiglio comunale da contendersi con la prossima elezione del sindaco al secondo turno elettorale: 20 a 12 (maggioranza e opposizione) a seconda di chi uscirà vincente dal ballottaggio Silvetti-Simonella. Ma un dato clamoroso è certo: il Movimento 5 Stelle, secondo il calcolo dell’attribuzione dei seggi, resterebbe comunque fuori dai giochi, nonostante il superamento della soglia di sbarramento del 3% (3,75% il traguardo raggiunto dai pentastellati). Per Enrico Sparapani nemmeno la magra consolazione di sedersi tra i banchi dell’opposizione.

Se vince Silvetti

In caso di vittoria del centrodestra, con Daniele Silvetti sindaco, la maggioranza porterebbe a casa 9 seggi per Fratelli d’Italia: davanti i campioni di preferenze Giovanni Zinni (559), Francesco Bastianelli (500), Angelo Eliantonio (401). A seguire: Maria Grazia De Angelis, Orlanda Latini, Patrizia Serangeli, Angelica Lupacchini, Francesco Novelli e Jacopo Toccaceli. La civica Ancona Protagonista, grazie al buon risultato di lista fissato al 12,93%, conquisterebbe 6 seggi. Anche qui in prima linea i bulldozer delle preferenze: Arnaldo Ippoliti (493), Simone Pizzi (488), Manuela Caucci (470). Subito dietro: Silvia Fattorini, Luca Marcosignori e Teodoro Buontempo. Forza Italia - Civici Ancona guadagnerebbe due seggi con i due migliori risultati ex aequo di Vincenzo Rossi e Andrea Ciccarelli (entrambi 121 preferenze). Infine Lega, Rinasci Ancona e Civitas Civici - Salvi per Ancona con un solo consigliere ciascuno, rispettivamente: Antonella Andreoli, Massimo Parri e Annalisa Pini. All’opposizione andrebbero 12 seggi: uno al candidato sindaco sconfitto, in questa ipotetica proiezione Ida Simonella, un seggio scatterebbe per Altra Idea di Città che eleggerebbe il candidato sindaco Francesco Rubini e gli altri 10 alla coalizione di centrosinistra: 6 al Pd (Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo), 2 ad Ancona Futura (Massimo Mandarano e Diego Urbisaglia), 1 a Diamoci del Noi (Carlo Pesaresi) e 1 ai Riformisti per Ancona (Tommaso Fagioli).

Con Simonella sindaco

Se invece dovesse vincere la candidata del centrosinistra, Ida Simonella, secondo il calcolo delle percentuali di lista e delle preferenze dei candidati consiglieri, il Pd guadagnerebbe 11 seggi eleggendo i big delle preferenze Susanna Dini (686) e Stefano Foresi (500). In successione: Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli, Federica Fiordelmondo, Angelo Tomassetti, Diego Franzoni, Edoardo Carboni, Daniele Sturani e Chiara Censi. La civica Ancona Futura, 4 consiglieri: Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia, Lucia Trenta e Valeria Bezzeccheri. Due seggi alla lista Diamoci del Noi: Carlo Pesaresi e Luca Bonventi. Due ai Riformisti per Ancona: Tommaso Fagioli e Matteo Vichi. Uno ad Ancona Popolare: Marco Gnocchini. I 12 dell’opposizione: il candidato sindaco sconfitto Daniele Silvetti, 5 seggi a Fratelli d’Italia che andrebbe ad eleggere Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis e Orlanda Latini. La civica di emanazione di Silvetti, Ancona Protagonista, porterebbe a casa 4 seggi consegnandoli ad Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci e Silvia Fattorini. A Forza Italia un solo consigliere: Vincenzo Rossi. Ultimo seggio che andrebbe assegnato all’opposizione è quello di Altra Idea di Città che porterebbe in consiglio comunale Francesco Rubini. Queste, dunque, le ipotesi di composizione della prossima amministrazione cittadina al netto di riconteggi delle preferenze che potrebbero cambiare lo scenario delle presenze sui banchi dell’assemblea comunale. Intanto Silvetti e Simonella affilano i coltelli per il ballottaggio.