«Faccio due passi sotto la neve», ma rubava nelle auto: denunciato

ANCONA - «Faccio un'escursione sulla neve» ha detto agli agenti di Polizia che lo controllavano. Ma loro non si sono fidati e ci avevano visto giusto.L’uomo, sorpreso a passeggio poco dopo le 3 di questa notte, aveva infatti approfittato della “passeggiata” sotto la neve per rubare nelle auto. I poliziotti hanno infatti trovato nel suo zaino un navigatore satellitare, uno smartphone ed un paio di occhiali da vista da poco sottratti da un’auto che il proprietario era stato costretto, dalla neve, a lasciare parcheggiata in via Angelini. L’uomo è stato denunciato.