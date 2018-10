Due macchine parcheggiate avvolte dalle fiamme in piena notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Macchine avvolte dalle fiamme, paura nelal niotte. Intorno alle 23 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Scandali per un incendio. Per cause in fase di accertamento andavano a fuoco due autovetture regolarmente parcheggiate. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e sette vigili, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.