Due incidenti lungo la Variante: in gravi condizioni un uomo di 70 anni dopo lo scontro tra due auto

ANCONA - Doppio incidente lungo la Variante nel tardo pomeriggio: nel secondo, quello più grave, in direzione Caffetteria si sono scontrate due auto con una ragazza di 30 anni e un uomo di 70 anni portati al pronto soccorso dedll'ospedale di Torrette con le condizioni di quest'ultimo che sono serie. Sul posto per i soccorsi la Croce Gialla, l'automedica, i vigili del fuoco e l'ambulanza con il rianimatore che fa servizio insieme ad Icaro 01. L'ambulanza della Croce Gialla ha caricato la ragazza sofferente per un politrauma mentre l'ambulanza con il rianimatore ha trasportato all'ospedale di Torrette l'uomo. Poco prima incidente vicino alla galleria del Montagnolo con un ragazzo e una ragazza contusi dopo un tamponament: i due hanno rifiutato il trasporto all'ospedale per gli accertamenti del caso.

