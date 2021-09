Due incidenti lungo le strade del capoluogo: due uomini portati all'ospedale di Torrette

ANCONA - Due incidenti e doppio intervento della Croce Gialla lungo le vie del capoluogo: il primo soccorso intorno alle 15 dopo uno scontro tra due auto in via della Ferrovia con un uomo di 75 anni che era rimasto incastrato nell'abitacolo portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedica e i vigili del fuoco.

Il secondo intervento alle 17,30 in via del Commercio dove si è verificato uno scontro tra uno scooter e un'auto con il centauro, un uomo di 40 anni portato anche lui all'ospedale di Torrette.

