Due giovani trovati con la droga e il cane Ermes ne fiuta altra dietro agli arbusti del parco

ANCONA - Continuano i controlli disposti dal Questore sul territorio dorico per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. In campo gli uomini della Squadra Mobile, i Poliziotti delle Volanti, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e i Cinofili che proseguono giorno dopo giorno a controllare le zone che possono celare insidie per i nostri giovani.

In particolare solo nella giornata di ieri, durante i controlli pomeridiani, che hanno permesso l'identificazione di 45 persone, e il controllo di 11 autoveicoli, presso il Parco degli Ulivi, i poliziotti della Volante fermavano due giovani che durante il controllo spontaneamente consegnavano una bustina contenete marijuana del peso di quasi due grammi, un contenitore in plastica trasparente contenente, un pezzetto di ashish del peso di più di un grammo e un piccolo cartoccio contenente altri 7 grammi circa di marijuana. I due giovani sono stati denunciati e la sostanza stupefacente sequestrata.

Sempre nel pomeriggio di ieri venivano effettuati due posti di controllo in Via Flaminia, e uno in piazza Rosselli, dove venivano controllate le zone circostanti alla via Marconi, il Parco del Cardeto e il Parco Pacifico Ricci e zone limitrofe.

Qui venivano identificati dieci cittadini di origine nigeriana e veniva rinvenuto dal cane poliziotto Ermes celato dietro alcuni arbusti del parco, un involucro contenente circa 30 grammi di hashish, che veniva sequestrato a carico di ignoti.

