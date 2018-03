Due donne riempono la borsa di oggetti per il bricolage: arrestate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un fine settimana impegnativo e controllo sempre più attento del territorio- Tra gli interventi più significativi quello effettuato alle 17.20 di domenica quando presso la centrale operativa 113 della Questura perveniva la segnalazione da parte dell'addetto alla sicurezza di un centro commerciale in zona Baraccola che segnalava due donne che, dopo essersi aggirate tra gli scaffali del bricolage in modo sospetto, uscivano in fretta e furia dal varco dedicato all'uscita senza acquisti.Nel giro di pochi secondi giungevano sul posto gli agenti della Volante di zona che individuavano e fermavano subito le due donne già conosciute dalle forze di polizia"Non abbiamo fatto niente perché ci fermate.. lasciateci stare", sono state le prime parole che proferivano agli agenti con fare arrogante. Ma gli indizi che avessero celato qualcosa erano fondati e infatti, poco dopo, gli agenti rinvenivano tra i loro effetti personali decine di articoli da bricolage, tra barattoli di vernice decorativa, vernici murali, smalti, spatole per posa, dischi da taglio per smerigliatrice, oggetti occultati in parte in una borsa "schermata" per l'antitaccheggio e, quelli più piccoli, nelle tasche dei loro indumenti; più di 400 euro di prodotti. B.B pesarese di 57 anni e S.L. anconetana di 31, venivano arrestate e condotte presso le rispettive abitazioni in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.