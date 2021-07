Due donne investite da uno scooter volano a terra: portate a sirene spiegate in ospedale

ANCONA - Stavano attraversando la strada in via XXIX Settembre quando uno scooter le ha centrate in pieno: è accaduto questa mattina intorno alle 8,15 con le due donne - rispettivamente di 46 e 44 anni - che sono volate a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla con due ambulanze e dell'automedica com il relativo trasporto all'ospedale di Torrette: trauma cranico per una delle due donne, sospetta frattura ad una gamba per l'altra.

