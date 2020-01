Due auto ferme nel parcheggio trovate senza assicurazione dagli agenti delle Volanti

ANCONA - Nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere gli agenti delle Volanti hanno proceduto ad una serie di controlli stradali che hanno portato all'identificazione di una sessantina di persone ed una trentina di autovetture.

Durante la predetta attività, gli agenti effettuavano un accurato controllo in via Paolucci ove, in un parcheggio a ridosso del semaforo con Via delle Grazie, sotto all'asse nord sud, rinvenivano e sequestravano due autovetture di media cilindrata, un Audi ed una Seat, entrambe prive di assicurazione in quanto scadute da alcuni mesi.

Ultimo aggiornamento: 14:58

