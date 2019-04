Drogata e stuprata nella casa â€‹degli orrori: chiede 100mila euro di danni

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un conto da 100mila euro. L’ha presentato ieri in udienza dalla 23enne anconetana che a novembre ha puntato il dito conto il nigeriano Isaac Adejoju Adetifa, accusandolo di aver ripetutamente abusato di lei (dopo che aveva assunto eroina) in un immobile fatiscente di via Pergolesi, occupato abusivamente da almeno dieci persone. La ragazza, attraverso il legale Mirco Piersanti, ha depositato di fronte al collegio penale la costituzione di parte civile nel processo che vede l’africano, 36 anni, imputato per violenza sessuale aggravata e spaccio di droga.