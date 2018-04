Chiusi dentro l'auto Tre ragazzi trovati con grinder e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Controlli senza soste e anzi intensificati durante il weekend: nel pomeriggio di ieri verso le 15 circa, i poliziotti notavano in via Posatora un'auto in sosta con i finestrini chiusi e tre persone a bordo, nonostante il caldo.I tre ragazzi venivano fatti scendere e invitati a mostrare i documenti; sudati e tremanti fornivano le loro generalità ai poliziotti che controllavano più approfonditamente anche l'auto, insospettiti dal loro comportamento alquanto insolito.Infatti trovavano grinder, coltellino e un pò di marijuana pronta per essere usata. I tre ragazzi tutti maggiorenni venivano portati in Questura per i rilievi del caso e denunciati.