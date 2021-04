Arrivano dall'Africa con la droga "tropicale": presi all'aeroporto con 76 chili di Qat nelle valigie

ANCONA - Tornavano dall'Africa con le valigie cariche di Qat, la droga tropicale on effetti simili alla cocaina e alle amfetamine: arrestati un 41enne di Ancona ed un 45enne di Teramo.

L'operazione è stata messa a segno all'aeroporto di Fiumicino dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri Civitanova, con la collaborazione del personale del servizio antifrode dell'Agenzia delle Dogane Roma dell'Aeroporto Leonardo da Vinci.





I due erano arrivati a Roma con un volo proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto e quindi controllati dai Carabinieri nei pressi del Terminal 3. All'interno delle loro valigie, i militari hanno rinvenuto circa 76 chilogrammi di foglie della pianta denominata Qat, da cui si estrae una sostanza stupefacente conosciuta come "khat"

IL QAT

Il Qat è una pianta che cresce soprattutto nella pensiola arabica e nell'Africa Orinetale, sugli altipiani centrali. Le sue foglie possono essere masticate oppure trattate chimicamente per estrarre il "khat", un alcaloide con effetti euforizzanti simili a quelli della cocaina e delle amfentamine. Il Qat spegne gli stimoli della fame e della stanchezza, per questo è spesso utilizzato, anche dalle comunità straniere in Italia, per lunghi turni di lavoro. Ma è in rapido allargamento anche il suo utlizzzo "ludico".

