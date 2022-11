Hashish in tasca e irregolare sul territorio: vede la polizia e si nasconde. Scovato e denunciato. Lite tra stranieri ubriachi e fuga: scatta la multa

ANCONA - Ha visto la polizia e si è nascosto dietro un gruppo di persone. In tasca aveva hashish. È accaduto in piazza Roma, ieri pomeriggio. Movimento fatale: gli agenti si sono fermati e lo hanno identificato. Si trattava di un indiano di 25 anni con pregiudizi per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni della normativa in materia di immigrazione. L'hashish? Per uso personale. Ma dai successivi accertamenti gli agenti hanno appurato che l'uomo era anche irregolare sul territorio nazionale. È scattata così la denuncia per violazione della normativa in materia di immigrazione. La sua posizione è stata presa in carico dal locale Ufficio Immigrazione.

La fuga dopo la lite

Oltre a quest’ultimo, nel corso dei controlli, sono stati sanzionati altri due soggetti, un italiano di 43 anni, in zona Posatora, sorpreso nell’atto di consumare dell’hashish, e un cittadino gambiano di 28 anni, fermato a bordo di un motorino. Sempre nel corso del pomeriggio personale della Squadra Volante ha sanzionato per ubriachezza un pakistano di 24 anni, regolare sul territorio nazionale: è stato rintracciato in centro a seguito di una segnalazione per una lite tra due cittadini extracomunitari, che si stavano spintonando per futili motivi. All’arrivo sul posto degli operatori, i due si sono dati repentinamente alla fuga in direzioni opposte. Uno dei due è stato poco dopo bloccato dagli operatori. L’uomo, in palese stato di ubriachezza, ha riferito di essere stato aggredito da un conoscente dal quale è scaturita un’accesa lite.