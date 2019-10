Problemi con la droga falsifica un certificato medico arrestato un 43enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – E' finito in manette un anconetano di 43 anni reo di aver violato le prescrizioni contenute nella misura cautelare dell’affidamento in prova in una comunità del capoluogo. I militari della Compagnia di Ancona hanno accertato che l’uomo ha avuto una ricaduta nell’assunzione di stupefacenti e ha quindi falsificato un certificato medico rilasciato dal SerT per attestare “falsamente” la correttezza del suo comportamento.La condotta non è però sfuggita ai carabinieri che lo hanno segnalato al magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Ancona che ha emesso nei suoi confronti un decreto di sospensione della misura cautelare alternativa. L’uomo è stato pertanto accompagnato a Montacuto.