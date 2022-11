Ancona, droga in macchina e anche dentro casa: arrestato un giovane di 26 anni

ANCONA- Ieri mattina, 6 novembre, ad Ancona la Polizia ha arrestato un ragazzo di 26 anni già noto per precedenti relativi allo spaccio di droga.

La perquisizione

Già al momento del controllo della sua vettura, lo stesso è stato tratto in inganno da un atteggiamento di grande nervosismo che ha invogliato gli agenti a proseguire nella perquisizione. Nel corso della stessa è stato trovato un barattolo in plastica con all'interno della marijuana. Estendendo l'operazione all'abitazione del giovane, sono stati rinvenuti altre tre barattoli per un peso complessivo di circa 46 grammi. Il giovane è stato arrestato con il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per poi essere successivamente collocato agli arresti domiciliari (poi convalidati dal Gip). Inoltre, il ragazzo è stato anche denunciato per omessa denuncia di munizioni possedendo irregolarmente due confezioni di cartucce per tiro al piccione.