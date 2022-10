Droga, la statistica inchioda Ancona: è tra le città a più alto consumo per l'Istituto Negri

ANCONA- Oltre cento dosi di consumo di droga ad Ancona ogni 1.000 abitanti, esattamente 101,22, relativamente all'anno 2021. Ben al di sopra della media fra le città campionate fissata a 75,81. È il dato più significativo scaturito dall'indagine condotta dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri in 33 città italiane che hanno aderito e, fra queste, anche il capoluogo dorico che si colloca all'ottavo posto in classifica.

La relazione del Dipartimento governativo

L'indagine è contenuta nella relazione annuale del Dipartimento governativo per le politiche antidroga. La metodologia, basata sull'analisi delle urine nelle acque reflue urbane, permette di stimare quali e quante sostane vengono complessivamente consumate da tutta la popolazione afferente ai depuratori oggetto di monitoraggio. Per ogni città è stata organizzata una settimana di campionamento, prelevati sette campioni giornalieri di acque di scarico non ancora trattate. Quindi si è passati alla misurazione. Per le Marche ha aderito la città di Ancona che oltre a piazzarsi nella top ten per numero medio di dosi consumate ogni 1.000 abitanti, occupa il 16/o posto per dosi afferenti la cocaina (12,5) - media complessiva è pari a 12 - in crescita rispetto al 2020 (11 dosi giornaliere), l'8/o per la cannabis (79,8) - media complessiva è pari a 59 - in netto aumento sul 2020 (49,4) e il 4/o per l'eroina (7,2) media complessiva è pari a 3,2, ancora un segno più sul 2020 (4).