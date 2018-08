Tunisino lancia l'hashish dalla finestra e ride dei poliziotti: scoperto subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Questura hanno arrestato un tunisino di 24 anni trovato in possesso di 3 etti di hashish. Lo straniero, già conosciuto dagli investigatori, era da tempo attenzionato perché dedito allo spaccio di droga a giovani gravitanti nella zona del Piano e per reati di estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale.Ieri pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile, Sezione Antidroga, lo hanno aspettato fuori di casa, per operare un controllo.Il tunisino, appena uscito dal portone, alla vista degli investigatori si è insospettito ed è rientrato velocemente salendo al quarto piano di via Torresi dove abita. Appena fatto ingresso nel suo appartamento ha tirato fuori da un nascondiglio tre panetti di hashish da un etto l’uno e ha tentato di disfarsene lanciandoli dalla finestra del bagno cercando così di sorprendere la polizia; soddisfatto con un sorriso felice si è affacciato alla finestra asciugandosi il sudore dalla fronte con la mano e tirando un respiro di sollievo.Il respiro però gli è restato in gola quando affacciandosi ha visto un poliziotto che teneva in mano i panetti di hashish che aveva preso al volo quando erano stati gettati dal tunisino. I poliziotti, infatti, prevedendo che l'uomo tentasse di disfarsi dello stupefacente, avevano anticipato le sue mosse rimanendo in attesa sotto la finestra dell’abitazione.Dopo un'accurata perquisizione nell’abitazione dello spacciatore, i poliziotti lo hanno condotto in questura per fotosegnalarlo e redigere gli atti previsti dalla legge. Visti i gravi indizi di reità a carico del tunisino, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Ancona, si procedeva ad arrestare S.B. per spaccio di sostanze stupefacenti.