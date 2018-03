Condannato ex vigile del fuoco: era stato trovato con la droga in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era stato sorpreso con mezzo etto di marijuana e qualche dose di eroina nascosta in casa: ex vigile del fuoco condannato a 18 mesi di reclusione. La sentenza è arrivata ieri al termine del processo che la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Elisabetta Simonetti, ha affrontato con il rito abbreviato. Per il pusher, un 50enne residente in via Colleverde, la procura aveva chiesto 4 anni di reclusione. Il giudice ha diminuito la pena riconoscendo la lieve entità del fatto contestato. Con la sentenza, è arrivato anche l’annullamento della misura cautelare: da ieri, il 50enne è tornato libero dopo quasi un mese passato agli arresti domiciliari.L’uomo, espulso dal corpo dei vigili del fuoco dopo una condanna arrivata dieci anni fa, era stato arrestato il 20 febbraio, sorpreso dalla polizia a cedere una dose di marijuana sotto la sua abitazione a un acquirente a cui aveva dato appuntamento. In casa, gli agenti della questura avevano poi trovato quasi mezzo etto di erba, qualche dose di eroina e un bilancino di precisione. Il 50enne, che lavora attualmente in una cooperativa della città, era finito in manette per spaccio. L’arresto era stato convalidato due giorni dopo e il giudice, visti i precedenti penali collezionati dall’ex pompiere, aveva disposto il regime degli arresti domiciliari. Ieri è tornato in libertà.