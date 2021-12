In preda alla disperazione si lancia dalla finestra, inutili i soccorsi: muore una donna di 72 anni

ANCONA - Tragedia ieri attorno alle 10 in via Pesaro: una donna di 72 anni si è lanciata nel vuoto. Non si conoscono i motivi che hanno spinto la donna a compiere questo gesto.

I soccorsi sono arrivati in tempo reale: un mezzo della Croce Gialla stava rientrando nella vicina sede di via Ragusa dopo aver effettuato un servizio di 118 quando è stato fermato da un passante che ha notato la donna a terra. Nel frattempo altre persone avevano provveduto ad allertare il 112. I volontari della Croce Gialla e l’equipaggio dell’automedica si sono subito resi conto delle condizioni disperate della donna. Nonostante le cure tempestive, la donna non è sopravvissuta al tragico volo.

