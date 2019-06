Drammatico volo da oltre otto metri Operaio in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dramma a Palazzo degli Anziani: intorno alle 17 un operaio di 33 anni è caduto da oltre otto metri mentre stava effettuando dei lavori. Le cause che hanno provocato la drammatica caduta sono in fase di accertamento, non è escluso il cedimento di una parte del tetto. Immediati i soccorsi, sul posto l'automedica e la Croce Gialla di Ancona con l'operaio portato con un codice di massima gravità all'ospedale di Torrette.