Addio Tiziana, 49 anni strappata alla famiglia da un male incurabile

ANCONA - Aveva solo 49 anni, ma anche una vita così breve le ha consentito di lasciare un segno indelebile in chi l’ha conosciuta ed amata. Tiziana Bontempi se ne è andata, a causa di una malattia incurabile, nella notte di Pasqua. Lascia il marito Valerio Martini, detto Bobo, e il figlio Francesco. Tiziana era la figlia degli storici titolare della panetteria di via XXV Aprile e si occupava, come agente, di accessori per la parrucchieria. Amava il mare ed era una abituale frequentatrice di Portonovo. Tanta commozione sulle bacheche dei social per la sua prematura scomparsa. «Era una persona luminosa - la ricorda Daniele Giachi, popolare capitano stamurino che con Tiziana e il marito condivideva la passione per la pallacanestro - che resterà sempre dentro di noi. Ci ha lasciato troppo presto».

