​Doveva scontare tre anni in Veneto per una serie di reati: arrestato ad Ancona un 69enne ricercato

ANCONA- Doveva scontare oltre tre anni un 69enne residente in provincia di Belluno sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Treviso. Oggi (14 aprile) durante un servizio di controllo del territorio, in zona Baraccola ad Ancona, agenti delle Volanti della locale Questura lo hanno identificato e condotto in Questura prima del trasferimento a Montacuto.

I reati

L'uomo dovrà scontare la pena per reati quali falso in atto pubblico, millantato credito, sottrazione, soppressione e occultamento di atti e circonvenzione di incapace.