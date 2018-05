Dorme in strada Un’auto lo investe Paura per un 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si addormenta all’ombra di un albero, sul ciglio della strada, e viene investito da un’auto. La drammatica disattenzione poteva costare la vita al ragazzo di trent’anni che nella tarda mattinata di ieri è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa in via Pontelungo. Il ferito, di nazionalità indiana (S. N. le iniziali), ora è ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora state chiarite del tutto, ma secondo una prima ricostruzione l’automobilista non si sarebbe accorto della presenza del trentenne che si era steso nell’erba, all’ombra, per schiacciare un pisolino. L’auto gli è passata sopra le gambe, che sembra sporgessero sulla carreggiata, procurandogli fratture ad entrambi i femori. Sulla vicenda sono in corso accertamenti.