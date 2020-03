Dorme lungo la scalinata, tira una bottiglia di vetro addosso ai carabinieri: arrestato

ANCONA - Si scaglia contro una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di via della Montagnola, gli tira di tutto compreso una bottiglia di vetro poi tenta la fuga ma viene bloccato dalle parti del viale della Vittoria. Il fatto è accaduto attorno alle 12 lungo la Scalinata italiani di Istria Fiume e Dalmazia che si trova nel cuore del quartiere Adriatico compresa tra via Podgora e via Trieste non distante da un noto supermercato. E proprio nei pressi della scalinata in un punto al riparo da sguardi indiscreti un uomo dall’apparente età di circa 35 anni non ha trovato di meglio che ricavarsi un punto dove mettersi a dormire. Un giaciglio di fortuna in mezzo alla vegetazione quasi a ridosso di un muro e di una cabina di derivazione secondaria delle linea elettrica.

Nonostante il posto si trovasse in un punto riparato, alcune persone che si sono ritrovate a transitare lungo la scalinata non hanno potuto fare a meno di notare il corpo dell’uomo, il cui viso era coperto dal cappuccio delle felpa che indossava forse per ripararsi dalla luce del giorno. A questo punto in tanti si sono chiesti se questa persona stesa in mezzo alla vegetazione stesse male o avesse in qualche maniera bisogno di essere aiutato. Un signore residente dalle parti di via Podgora ha cercato di fare rumore per poi chiamare sempre a debita distanza l’uomo che ha continuato a rimanere immobile senza dare segnali di vita. A questo punto si è deciso di allertare la sala operativa dei Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di via della Montagnola con i militari che una volta scesi dal mezzo hanno provato ad avvicinarsi all’uomo.

Per cause non meglio precisate, anche se non si esclude che alla base ci sia un abuso di sostanze alcoliche, l’uomo prima ha inveito contro militari per poi arrivare al punto di tiragli una bottiglia di vetro recuperata nei pressi del giaciglio. Scena questa a cui hanno assistito alcuni testimoni con il soggetto che è poi scappato in direzione di via Trieste. Una fuga che in realtà è durata pochi metri per il semplice fatto che l’uomo è stato poi braccato dai Carabinieri e portato alla Caserma di via della Montagnola dove, dopo gli accertamenti, è stato identificato. È un marocchino senza fissa dimora che è stato arrestato per resistenza. Quanto accaduto come detto si è svolto sotto gli occhi di alcune persone che proprio in quel momento si trovavano in fila fuori del supermercato di via Trieste.

