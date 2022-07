Sconosciuto dorme sulle scale di un condominio. Arriva la polizia. «Ho fatto serata, ero stanco per andare a casa»

ANCONA - Onesto e sincero: non basta. Nelle prime ore di domenica, il personale dell’U.P.G. è intervenuto in via Cialdini ad Ancona, dove un residente aveva notato un uomo sconosciuto dormire nel vano superiore delle scale dell’edificio. I poliziotti sono intervenuti rintracciando l'uomo, un italiano di circa 35 anni.

Era troppo stanco per tornare a casa

L'uomo ha riferito di essere venuto in città a trascorrere la serata di sabato e di non essere riuscito per la stanchezza a rientrare nella sua residenza in un comune della provincia. Il 35enne è stato quindi allontanato e la situazione è tornata nella normalità.

