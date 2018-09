Doppioni nella lista: c'è posto sullo scuolabus per il bimbo escluso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ci sarà stato anche un boom di iscrizioni, alle scuole elementari Ungaretti di Candia,, era anche per una sovrapposizione: in alcuni casi lo stesso bambino era stato iscritto sia nella lista del pulmino che dalla scuola va verso l’abitato di Candia, sia in quella del bus diretto al Villaggio Verde. Se ne è accorto, già dopo un paio di viaggi, l’autista di uno degli scuolabus, un conducente storico che conosce i bambini uno a uno e non s’è fatto sfuggire l’anomalia. Il suo pulmino giallo, che non doveva avere un seggiolino libero, in realtà viaggiava con diversi posti vuoti ed è bastata una verifica degli elenchi, fatta insieme ai funzionari comunali addetti al servizio, per accorgersi dei passeggeri “doppioni”. Così, recuperato qualche posto in realtà disponibile, da oggi potrà salire sullo scuolabus diretto al Villaggio Verde anche Marco, nome di fantasia dell’alunno di quarta fino a ieri escluso perché le domande erano in sovrannumero.