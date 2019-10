Ancona, doppio infortunio: la Croce Gialla due volte in campo al Don Orione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La Croce Gialla deve intervenire due volte al campo Don Orione di Candia. È stata una partita maschia, con molti contrasti e falli di gioco, quella che ieri pomeriggio opponeva il Candia Baraccola Aspio e il Real Case Bruciate, nella partita valevole per il campionato di Terza categoria. La gara, che per la cronaca è terminata con il punteggio di 3 a 1 per la squadra di casa, è stata molto combattuta e dai toni agonistici particolarmente elevati. Due giocatori hanno fatto le spese del clima infuocato sul terreno di gioco. Entrambi gli infortunati sono del Candia: uno si è fatto male a una caviglia, un altro ha rimediato una brutta botta alla spalla. In tutti due i casi oltre allo staff medico della squadra è dovuta intervenire la Croce Gialla. I militi si sono presi cura dei calciatori infortunati.