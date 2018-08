Dopo le piogge arrivano i divieti: niente tuffi in alcune spiagge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sversamenti in mare, niente tutti in alcune zone. E’ scattato il divieto di balneazione a Palombina, Torrette, sotto il Cardeto e sotto la piscina del Passetto «a seguito delle intense precipitazioni» registrate ieri. L’avviso dello stop ai tuffi è stato pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Comune di Ancona. Ora è scattato il conto alla rovescia per il nuovo via libera alla balneazione.