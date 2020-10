​Donna urla, i vicini chiedono subito aiuto: il figlio aveva avuto un malore, è grave

ANCONA - Le urla che provenivano da un'abitazione in via Andrea Costa e la immediata richiesta di soccorso: intorno all 9,35 automedica, Croce Gialla e vigili del fuoco si sono portate sul posto per capire cosa fosse accaduto. Porta chiusa, i vigili del fuoco sono passati da una finestra e dentro la casa c'era una donna anziana in forte stato di agitazione per il malore che aveva colto il figlio di 66 anni. Le prime verifiche sul posto quindi il trasporto all'ospedale di Torrette in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 13:38

