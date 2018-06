Donna urla in mezzo alla strada «Mi ha preso e sono stata violentata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un sabato mattina molto movimentato. Caos e confusione tra via Fano e via Paolucci poco prima delle 10 con una donna di colore di 34 anni che urla e i residenti che chiamano subito i soccorsi. In strada c'è anche un uomo - entrambi sono stranieri - che secondo l'accusa della signora l'avrebbe violentata. Sul posto i carabinieri e la polizia che hanno raccolto le prime informazioni e stanno acquisendo altri elementi per far luce sull'accaduto mentre i residenti protestano per i pericoli sempre incombenti nella zona. Fermato l'uomo, la 34enne invece è stata portata all'ospedale di Torrette.