ANCONA - A lanciare l’Sos sono stati gli automobilisti di passaggio, costretti a fermarsi sulla Variante perché il traffico era congestionato. Colpa di una donna che, fuori di sé dopo una lite con il fidanzato, dava in escandescenze, urlava, prendeva a calci chiunque tentasse di avvicinarsi e, dopo aver parcheggiato l’auto a margine della carreggiata, al culmine del delirio, si è stesa sull’asfalto, correndo il rischio di essere investita.

All’arrivo dei soccorritori del 118, si è avventata contro di loro fra morsi, graffi, pugni: ne ha mandati due all’ospedale. Era così aggressiva che alla fine è stato necessario legarla alla barella per trasportarla a Torrette e ricoverarla nel reparto di Psichiatria.



La ricostruzione



Era sotto effetto di alcol e, a secondo i primi accertamenti, anche di stupefacenti, per questo verrà denunciata. Avrebbe perso il controllo dopo una discussione con il compagno che viaggiava con lei. La lite è degenerata in un disperato e pericolosissimo show a cui hanno assistito molte persone di passaggio che hanno contattato il numero unico d’emergenza 112. Momenti di follia giovedì sera sulla variante. Il caos si è scatenato attorno alle 21 dopo la galleria del Montagnolo, nel tratto della Statale 16 che poi sfocia alla Baraccola. Qui è stata notata la donna, una 34enne di Castelfidardo, che dava segni di squilibrio accanto alla sua auto, accostata sul ciglio della strada con il motore acceso.

Vicino a lei, il compagno che tentava inutilmente di riportarla alla calma. Ad un certo punto la donna, che aveva perso completamente il controllo, si è stesa sull’asfalto, ostruendo di fatto il traffico. La situazione, già di per sé pericolosa, è ulteriormente degenerata all’arrivo del 118. Quando i soccorritori si sono avvicinati, infatti, la 34enne non ci ha visto più. Ha cominciato a sferrare calci, pugni, morsi.

A rimetterci sono stati due operatori di Ancona Soccorso, rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, ma hanno dovuto farsi medicare all’ospedale. Così sono stati chiesti i rinforzi. Solo grazie alla collaborazione dei carabinieri del Norm è stato possibile contenere la donna. Hanno dovuto trascinarla a forza in ambulanza dopo averla legata alla barella perché non voleva in alcun modo farsi accompagnare a Torrette. Alla fine, dopo un passaggio al Pronto soccorso, è stata sedata e ricoverata in Psichiatria. Secondo i primi accertamenti, sarebbe risultata positiva all’alcol e alla droga. Per questo verrà denunciata dai carabinieri per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, oltre che per lesioni.