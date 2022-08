Sviene mentre fa il biglietto per imbarcarsi, malore al porto di Ancona

ANCONA - Si accascia all'improvviso davanti alla biglietteria del porto di Ancona. Era in fila per acquistare il ticket ed imbarcarsi quando la donna, di 50 anni, ha accusato un malore improvviso ed ha perso i sensi davanti alle altre persone in attesa come lei.

Donna si accascia davanti alla biglietteria del porto

I soccori sono scattati immediatamente: sul posto un'ambulanza della Croce gialla che ha trasportato la donna in ospedale a Torrette per accertamenti, con un codice di media gravità. In questi giorni il caldo e l'umidità che sta rendendo l'aria pesante e irrespirabile hanno contribuito a causare diversi malori, tanto che la Croce gialla è intervenuta in diverse occasioni anche in centro ad Ancona per soccorrere le persone in difficoltà,soprattutto anziani.