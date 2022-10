Donna in scooter finisce contro un'auto: portata a Torrette, caos traffico

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo con una donna di 48 anni che in sella al suo scooter si è scontrata su un'auto lungo via Martiri della Resistenza poco distante dalla sede dei vigili del fuoco. Immediato come sempre l'intervento della Croce Gialla con la donna portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso con un codice di media gravità. Sul posto per la gestione della viabilità in un'ora di punta la polizia municipale.