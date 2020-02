ANCONA - Momenti di paura per una donna in un market di corso Carlo Alberto rimasta incastrata nella porta scorrevole con le persone presenti ad invocare subito aiuti con '84enne una volta "liberata" portata anche a causa dello spavento all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 18:41

