ANCONA - Allarme per una donna priva di sensi ieri sera in piazza Cavour: alcuni passanti l'hanno segnalata distesa su una panchina dopo le 22 con l'immediato intervento di Croce Gialla, automedica e anche due volanti della Questura che hanno subito riscontrato un abuso etilico e l'hanno quindi portata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrrette.

LEGGI ANCHE:

Effetto Covid sulla Croce Gialla. «Manca il ricambio di volontari»

© RIPRODUZIONE RISERVATA