Donna con il permesso di soggiorno scaduto sposta i rifiuti vicino alla fermata del bus ma la spiegazione non convince i poliziotti

ANCONA - Un intervento con tanti punti interrogativi. Ieri sera una Volante è intervenuta in via Flaminia dove era stata segnalata una donna che si aggirava con fare sospetto tra i bidoni della spazzatura. Arrivati sul posto i poliziotti hanno constatato che la donna di origine nigeriana prelevava la spazzatura dai secchi e la accatastava vicino alla fermata dell'autobus. Il motivo di questa azione però non è riuscita a spiegarlo, ai poliziotti ha riferito solo che così la spazzatura veniva portata via prima dalla città. La donna tra l'altro aveva anche il permesso di soggiorno scaduto, così ora la sua posizione è al vaglio dell'ufficio Immigrazione della Questura e dei sanitari.

