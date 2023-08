Nuda in mezzo alla strada in stato confusionale, donna portata al pronto soccorso

ANCONA - Incredulità e disorientamento con la Croce Gialla che è intervenuta sul posto insieme a due volanti della Questura in corso Garibaldi all'angolo con piazza della Repubblica intorno alle 14,30 di oggi - domenica 13 agosto - per una donna di 59 anni che intenta a cambiare vestito poi in stato confusionale è rimasta nuda con alcuni passanti che hanno subito attivato i soccorsi con la donna poi trasportata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.