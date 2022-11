ANCONA Non risponde ai parenti, la trovano morta in casa. Dramma ieri mattina in un appartamento in via Scrima, zona Piano, dove è stato scoperto il cadavere di una donna di 76 anni. Il decesso sembra essere avvenuto sabato. Che qualcosa potesse essere accaduto nell’appartamento dove la 76enne viveva da sola lo hanno intuito ieri mattina alcuni parenti dell’anziana che non rispondeva al telefono.

Il malore

Dopo vari tentativi si sono preoccupati e hanno allertato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, automedica del 118 e un mezzo della Croce Gialla. Nell’abitazione c’era il corpo senza vita della donna, morta per cause naturali. Il malore che ha stroncato la 76enne sarebbe avvenuto sabato. Constatato il decesso, sono arrivate anche le Volanti della Questura. In tarda mattinata il corpo della donna è stato affidato ai familiari che hanno potuto organizzare il funerale. L’arrivo dei mezzi di soccorso ha creato apprensione mista a curiosità in via Scrima, poi con il trascorrere dei minuti si è diffusa la notizia del ritrovamento.