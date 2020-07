Minaccia con un coltello un 32enne tra i passanti, donna bloccata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di terrore martedì tra i passanti dell'affollata piazza d'Armi: una 58enne italiana ha minacciato con unil suo vicino, un giovane magrebino di 32 anni. L'uomo era in compagnia di alcuni connazionali quando è stata raggiunta dalla donna, alterata anche per l'alcol che aveva ingurgitato. Tra i due è nata una discussione, che è andata poi degenerando: la donna ha estratto dalla borsa un coltello da cucina e ha minacciato l'uomo. A evitare che la situazione potesse peggiorare, l'arrivo dei Quando la donna si è accorta dell'arrivo della "Gazzella", temendo di essere colta in flagranza, ha tentato di nascondere l'arma lanciandola sotto i veicoli parcheggiati nella piazza, cercando poi di allontanarsi. Un gesto che non è passato inosservato ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona che l'hanno bloccata. I militari hanno poi recuperato l'arma, un grosso coltello da cucina con una lama lunga circa 20 centimetri, sotto lo sguardo attonito e spaventato dei passanti e l'incredulità della vittima. La donna è stata denunciata per minacce aggravate dall'uso di un coltello e per porto abusivo di arma da taglio. Dovrà anche pagare una multa di 102 euro per l'evidente stato di ubriachezza molesta in cui si trovava, circostanza che poteva comportare conseguenze ben più gravi senza l'immediato intervento dei carabinieri.