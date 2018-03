Cade sul marciapiede rotto e dovrà risarcire il Comune E fa un appello al sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quel marciapiede sbrecciato è stato come un baratro, il precipizio di una vita stravolta da un banale incidente. È crollata a terra e poi in depressione. Dalle ferite fisiche si è rialzata, non da quelle dell’animo, profonde, inguaribili. È bastato mettere un piede in fallo per perdere il lavoro, la casa e i sorrisi, sfioriti sotto il peso di una causa che, come un boomerang, le si è ritorta contro. Chiedeva giustizia per una caduta che le ha cambiato l’esistenza, nel verso peggiore. Ma dopo 5 anni di battaglia, ora è lei a dover risarcire il Comune, a cui deve 13.430 euro.Carla (preferisce non rivelare la sua vera identità), 50enne anconetana, quei soldi non li ha. Non ha un’occupazione e investe le poche entrate per uno psicologo. «Da quella volta sono sprofondata in uno stato di depressione», confessa. E ora lancia un appello al sindaco Valeria Mancinelli. «Mi aiuti a trovare un lavoro, sono disposta a cedere un quinto dello stipendio per pagare quanto devo». L’incubo comincia nel luglio 2012. È una mattina di sole. Sono le 10 quando Carla, mille lavori alle spalle a inseguire il miraggio del posto fisso, scende dall’autobus in piazza Cavour e s’incammina verso il negozio in cui è in prova come commessa. Quello doveva essere l’ultimo giorno d’esame prima di firmare il contratto, già pronto. Ma il destino beffardo si è messo di traverso, come il suo piede sinistro finito nella sconnessione a “V” del marciapiede che dà su corso Stamira, davanti al palazzo del consiglio regionale.In prossimità c’è un tombino instabile, che quel giorno era parzialmente aperto. Succede che la donna perde l’equilibrio e cade rovinosamente. Viene soccorsa dai passanti e da altri testimoni, le fanno male le costole, la gamba e il polso già lesionato da un precedente infortunio, ma non può aspettare l’ambulanza, farebbe tardi al lavoro. Quindi si rialza e raggiunge il negozio. «Faticavo a respirare dalla botta presa, ma ho stretto i denti, mi sono messa una bottiglietta d’acqua al costato e ho ripreso il cammino - racconta -. Alle 18 mi sono detta che forse era meglio farmi visitare all’ospedale». Da Torrette è uscita con una prognosi iniziale di 7 giorni per un trauma distorsivo al polso malandato e una contusione all’emicostato. Ma il dolore non passa e successivi accertamenti medici mettono in luce complicazioni tali da raccomandare l’immobilità e il riposo per il peggioramento di un’invalidità permanente già esistente, fino a una convalescenza di 74 giorni. Ma i guai cominciano all’indomani dell’incidente.«Dal dolore non riuscivo a muovermi - ricorda Carla -. Non potevo andare in negozio. Anche se non ero tenuta perché non avevo ancora firmato il contratto, ho presentato alla titolare un certificato medico per dimostrare il mio stato di salute. “Quella è la porta”, mi sono sentita rispondere. Ho perso un’opportunità certa di lavoro. E poco dopo sono stata sfrattata perché non avevo più i soldi per pagare l’affitto». È solo l’incipit di un calvario senza fine. La donna, angosciata, decide di farsi forza. Contatta un avvocato per fare causa al Comune. Comincia una lunga battaglia a colpi di carte bollate. Tramite il suo legale, formula una richiesta di risarcimento considerevole, da oltre 100mila euro, tra danno biologico, inabilità temporanea, spese mediche e il danno derivante dalla perdita del lavoro che, da tempo determinato (il contratto prevedeva un’assunzione per il periodo estivo) si sarebbe potuto stabilizzare in futuro. Passano due anni e mezzo e il tribunale si pronuncia con una sentenza-monito per pedoni e automobilisti che in questi giorni di post-neve stanno valutando di chiedere i danni per le conseguenze delle maxi- buche (ogni anno sono quasi 200 le cause). La 50enne viene condannata in primo grado a rimborsare le spese del giudizio al Comune per 3600 euro, nonostante le «ampie dimensioni sia del tombino sia della sconnessione del marciapiede».La sentenzaMa proprio perché la buca era così evidente, per il giudice «le condizioni della strada erano pienamente visibili da chi, con un minimo di attenzione, percorreva la strada a piedi», specie in una mattina assolata di luglio. «È strano che qualche mese dopo l’Amministrazione ha tagliato un solo albero in piazza Cavour, prima del restyling generale, proprio quello che faceva ombra nel punto in cui sono caduta» sottolinea la vittima, alla cui «condotta disattenta ed imprudente» viene ascritta la responsabilità dell’incidente anche dalla Corte d’Appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di primo grado e ha condannato la 50enne a risarcire il Comune di 13.430 euro. «Quei soldi non li ho - si dispera Carla -, sono in cura da uno psichiatra, non ho una casa né un lavoro, anche se faccio colloqui su colloqui e l’ufficio recupero crediti mi cerca di continuo. Mi rivolgo al sindaco: mi trovi un’occupazione, una qualsiasi, e salderò il mio debito»