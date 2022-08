Donna si sente male in acqua, si mobilitano i soccorsi: portata a Torrette a sirene spiegate

ANCONA - Concitazione e trambusto alla spiaggia del Passetto dove intorno alle 11 una donna di 75 anni si è sentita male in acqua poco distante dalla Seggiola del Papa: alcuni bagnanti si sono subito accorti del malore e tra loro un medico rianimatore dell'elisoccorso e un infermiere dell'Inrca con l'aiuto di alcuni cittadini sono riusciti a portarla in salvo alla postazione sanitaria della Croce Gialla dove da lì grazie ad un altro mezzo della stessa Croce Gialla e all'automedica la donna è stata portata all'ospedale di Torrette in codice rosso ma secondo i primi riscontri non in pericolo di vita.