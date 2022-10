Donna investita davanti allo stadio, soccorsi immediati e portata al pronto soccorso

ANCONA - Tanta paura lungo viale della Vittoria questa mattina intorno alle 8,20 dove una donna è stata investita proprio all'altezza dello stadio Dorico. Immediato l'intervento per i soccorsi sul posto della Croce Gialla e dell'automedica, in azione anche la polzia municipale con l'85enne portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni sembrano non destare preoccupazione.