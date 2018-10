Donna investita da un'auto portata â€‹al pronto soccorso di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura poco dopo le 19,45 in via XXIX settembre nei pressi della Banca d'Italia dove una donna di 73 anni è stata investita da una Fiat Punto. Sul posto la Croce Gialla e la polizia municipale con i primi soccorsi portati da uina volontaria della Croce Rossa di Osimo Stazione. La donna che ha subito un politrauma è stata portata in codice codice giallo all'ospedale di Torrette.