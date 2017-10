Scontro tra due auto all’incrocio in via Pontelungo Ferita una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È di una donna ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Pontelungo. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’incrocio con via Candia. Subito è scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunge l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Ad avere la peggio è stata una donna di 59 anni che ha riportato un politrauma e che dopo le prime cure sul posto è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. In via Pontelungo si è portata anche una pattuglia della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.