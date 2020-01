ANCONA - Momenti concitati quelli vissuti oggi intorno alle 13 in piazza Roma dove una donna di 40 anni circa in dolce attesa si è sentita male. Immediati i soccorsi con l'intervento della Croce Gialla che ha soccorso la donna e l'ha portata per tutti i controlli del caso all'ospedale Salesi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

