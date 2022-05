Donna cade sulla spiaggia del Passetto, difficile soccorso della Croce Gialla

ANCONA - Un intervento difficile quello portato a termine nella tarda mattinata di oggi dalla Croce Gialla alla spiaggia del Passetto dove una donna di Perugia di 66 anni che voleva andare in acqua, in prossimità del bagnasciuga è caduta riportando forti dolori sia alla schiena che alla testa. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che avvalendosi del'ascensore si è portata in spiaggia e grazie al supporto dei grottaroli considerate le difficoltà del percorso sono riusciti a raggiungere la donna per portarla poi al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

