Donna cade in casa, il marito non consegna il lucchetto del cancello: soccorso difficile al Pinocchio

ANCONA - Intervento con molteplici difficoltà quello portato a termine ieri sera in zona Pinocchio dalla Croce Gialla: un'anziana cade in casa, il marito con diversi problemi e poco lucido chiude il cancello di casa con un lucchetto e anche all'arrivo dell'ambulanza non riesce a capire cosa bisogna fare per aiutare la consorte e non consegna le chiavi così è stato necessario richiedere anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno speszzato il lucchetto con la Croce Gialla che ha potuto soccorrere la donna e portarla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

