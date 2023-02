Le scale sono impraticabili e la Croce gialla non può soccorrere una donna: arrivano i Vigili del fuoco in via Isonzo ad Ancona

ANCONA - I sanitari della Croce gialla avrebbero dovuto accompagnare in ospedale una paziente di quasi 100 anni, ma una volta entrati nell'ingresso del palazzo si sono resi conto che non sarebbero riusciti a raggiungere il piano dell'abitazione e portare la signora fino dentro l'ambulanza: le scale di accesso erano infatti ostruite a causa della rottura del macchinario utilizzato come saliscendi per disabili.

Sono stati quindi avvisati i vigili del fuoco, che sono arrivati in via Isonzo ed hanno liberato l'accesso in maniera tale che la Croce gialla potesse andare a prendere l'anziana signora.