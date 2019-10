Donna attraversa la strada auto la centra in pieno Accertamenti sul guidatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una donna di 40 anni, di origine nigeriana, è stata travolta da un'auto ieri sera, verso le 22, in corso Carlo Alberto. La donna sta attraversando la strada all'altezza dell'ex cinema Coppi quando è stata centrata dall'auto. E' stata sbalzata sulla siepe ed è poi finita per terra. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato la donna all'ospedale con un codice di media gravità. Sono in corso accertamenti, per verificare se le condizioni fisiche con cui il guidatore si è messo al volante.