«C'è una donna aggredita» ma lei stava urlando per i dolori dopo l'operazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non erano grida di paura, ma di dolore. Non un’aggressione - come si temeva inizialmente - ma le sofferenze di una donna alle prese con le conseguenze di un’operazione chirurgico. La scoperta è stata fatta quando la polizia, arrivata sul posto dopo la segnalazione di un residente, ha incrociato un’ambulanza che aveva appena caricato la paziente. Un curioso e imbarazzante falso allarme, insomma, che però ha tenuto col fiato sospeso gli agenti, impegnati in una difficile ricerca dell’appartamento in questione. Le indicazioni fornite da chi l’altro giorno ha lanciato l’allarme, infatti, non erano precise. L’uomo al telefono con la centrale operativa del 113 ha riferito di grida strazianti provenire da una casa, a Gallignano, lasciando intendere che poteva trattarsi di un’aggressione o comunque di una situazione d’emergenza. Erano le urla di una donna, talmente potenti da arrivare in strada. Subito una Volante della questura si è attivata per raggiungere in breve tempo la frazione anconetana. Le ricerche, però, non hanno dato esito positivo, fino alla singolare rivelazione.